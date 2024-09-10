Боррель считает, что участники конфликта в Газе не хотят его прекращения

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что участников боевых действий в секторе Газа не интересует окончание конфликта, поэтому о перемирии договориться не удается.

"Мы оказываем полную поддержку Египту, Катару и США в попытках добиться соглашения о прекращении огня (...) Мы почти у цели, но мы ее не достигли", - заявил Боррель во вторник в Египте после встречи с главой египетского МИД Бадром Абдель Аты.

"Почему? Все просто: потому что те, кто ведет войну, не заинтересованы в ее прекращении. И они притворяются. Все меньше и меньше притворяются, потому что их непримиримость сопровождается полной безнаказанностью, и за их действия не последует никакой ответственности", - продолжил он.

По словам Борреля, "вопиющие нарушения международного права остаются без внимания".

Также он заверил, что Евросоюз будет поддерживать Египет в попытках достичь перемирия.

Боррель объяснил, что необходимо работать со всеми, кто готов реализовать принцип "два государства для двух народов" и кто ищет рычаги давления на противящихся данному принципу.

Накануне глава дипломатии ЕС побывал на пограничном переходе Рафах, где заявил журналистам, что Евросоюз поддерживает посреднические усилия Египта, США и Катара, которые отвечают за переговорный процесс о прекращении огня в секторе Газа. ЕС также стремится действовать по дипломатическим каналам. При этом Боррель выразил сожаление по поводу недостатка политической воли в проходящем процессе урегулирования.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали военную операцию против этой группировки в секторе Газа. Посредники от Египта, Катара и США предпринимают усилия по достижению между Израилем и ХАМАС соглашения о прекращении огня в секторе Газа.