Байден наложит вето на предложение республиканцев о временном финансировании правительства

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден наложит вето на предложение республиканцев в Палате представителей Конгресса о временном финансировании правительства, сообщает Белый дом.

Согласно заявлению администрации Байдена, предложение, выдвинутое спикером Палаты республиканцем Майком Джонсоном будет недостаточным для финансирования правительственных учреждений и может привести к "серьезным сбоям в работе нескольких важнейших государственных служб".

Белый дом считает, что план республиканцев является "особенно безответственным в вопросах национальной безопасности". Как отметили в администрации президента, его принятие подорвет военное преимущество США перед Китаем, "снизит боеготовность и не сможет обеспечить поддержку, которой заслуживают наши войска".

"Администрация призывает республиканцев в Палате представителей принять участие в двухпартийном процессе, который позволит сохранить открытость правительства и обеспечить столь необходимое чрезвычайное финансирование в случае стихийных бедствий", - говорится в заявлении.

"Если президенту будет представлен законопроект H.R. 94, он наложит на него вето", - пообещали в администрации президента.

Конгресс на этой неделе возвращается к работе и рассчитывает принять резолюцию о финансировании администрации США на период до марта.

Лидеры Палаты 6 сентября представили проект резолюции о сохранении финансирования исполнительной ветви власти до марта 2025 года, чтобы оно действовало и при следующей администрации, в частности, в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на ноябрьских выборах. Кроме того, республиканцы сформулировали в своем предложении более строгие требования к доказательству американского гражданства при голосовании на выборах.

У Конгресса есть время до 30 сентября для принятия решения во избежание шатдауна. Отмечается, что конгрессмены далеки от принятия всех законопроектов по ассигнованиям, в связи с чем лучшим решением было бы временное финансирование.