В Японии приступили к извлечению радиоактивных обломков с аварийной "Фукусимы-1"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты в Японии во вторник начали экспериментальную операцию по извлечению радиоактивных обломков с аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщают японские СМИ со ссылкой на компанию-оператора станции Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (TEPCO).

Согласно планам оператора, специализированный робот должен изъять фрагмент расплавленного топлива с одного из трех поврежденных реакторов. Ожидается, что на это уйдет около двух недель.

Изначально планировалось, что операция стартует 22 августа, однако из-за технических проблем ее начало перенесли на более поздний срок.

По оценкам специалистов, в реакторах 1, 2 и 3 может быть около 880 тонн расплавленного топлива.

Японские и западные СМИ называют данный этап самым сложным в процессе вывода из эксплуатации "Фукусимы-1" из-за чрезвычайно высокого уровня радиации.

Согласно графику вывода из эксплуатации данной АЭС, разработанному правительством и TEPCO, удаление радиоактивного мусора станет третьим и последним этапом процесса, который, по прогнозам, займет от 30 до 40 лет.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на "Фукусиму-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.