Сброс четвертой партии воды с АЭС "Фукусима-1" начался в Японии

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты начали сброс в Тихий океан новой партии воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной японской АЭС "Фукусима-1", передают местные СМИ.

По данным компании-оператора АЭС TEPCO, четвертая фаза операции по сбросу очищенной воды продлится до 16 марта.

Ожидается, что этот этап операции будет аналогичен предыдущим трем, будет сброшено в океан 7,8 тыс. тонн очищенной воды, разбавленной морской.

Отмечается, что это последний спуск в текущем финансовом году, который в Японии закончится 31 марта, а общий объем спущенной за 2023 финансовый год воды составит 31,2 тыс. тонн.

Специалисты TEPCO отмечают предельно низкую концентрацию трития в планируемой к спуску жидкости, утверждая, что его уровень понижен до одной сороковой значения, которое требуют стандарты безопасности в Японии.

Руководство МАГАТЭ ранее заверяло в безопасности операции.

Как сообщалось, Япония с 24 августа начала сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1". В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. В результате на АЭС "Фукусима-1" произошла самая масштабная авария с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.