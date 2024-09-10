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Блинкен анонсировал новые санкции против Ирана

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Администрация США позднее 10 сентября объявит о дополнительных санкциях против Ирана, сообщил на пресс-конференции в Великобритании госсекретарь Энтони Блинкен.

В частности, по его словам, ограничения затронут компанию Iran Air. Санкции будут введены в ответ на сотрудничество Ирана с Россией.

Он напомнил, что нынешние иранские власти заявляли о стремлении согласовать снятие со страны иностранных ограничительных мер.

"Они добились противоположного эффекта", - заявил Блинкен.

Энтони Блинкен США Иран
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