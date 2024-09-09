Песков о сообщениях о поставках Ираном ракет России: не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что Иран якобы поставил в Россию партии ракет малого радиуса действия.

"Мы видели это сообщение. Не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности. Иран - это наш важный партнер. Мы развиваем торгово-экономические отношения. Мы развиваем наше сотрудничество и диалог во всех возможных областях, включая самые чувствительные. И будем продолжать это делать в интересах народов наших двух стран", - сказал Песков на брифинге.