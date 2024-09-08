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В МИД Ирана опровергли сообщения о поставках баллистических ракет России

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Информация об отправке Ираном баллистических ракет России не соответствует действительности, Тегеран поддерживает политическое решение кризиса вокруг Украины и переговорный процесс, заявил в воскресенье представитель иранского МИД Насер Канаани.

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"Он подчеркнул, что принципиальный подход Исламской Республики Иран к кризису на Украине остается неизменным, и указал, что неоднократные заявления о поставках баллистических ракет России являются политически мотивированными и полностью безосновательными", - информирует агентство Mehr.

Как отметил Канаани, "с начала украинского кризиса Исламская Республика Иран никогда не являлась участницей конфликта".

Также он отметил, что военное сотрудничество Тегерана и Москвы началось задолго до украинского кризиса, и что оно проходит в рамках международного права и не имеет никакого отношения к событиям на Украине.

Украина Иран Насер Канаани
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