Трамп и Харрис одинаково популярны среди американских избирателей

Фото: Scott Olson/Getty Images

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат от Республиканской партии экс-президент США Дональд Трамп и кандидат от демократов вице-президент Камала Харрис пользуются одинаковой популярностью у избирателей США - на уровне 49%, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром Pew Research Center.

Оставшиеся 2% респондентов заявили, что не стали бы голосовать ни за экс-президента США, ни за действующего вице-президента.

Среди тех, кто поддерживает Трампа, 31% респондентов "решительно" выступают за экс-президента, а 18% его "умеренно поддерживают". Что касается Харрис, 29% респондентов из 49% заявили о "решительной" поддержке вице-премьера, 20% - об "умеренной".

Также 91% опрошенных, выразивших поддержку Трампу, заявили об уверенности, что на ноябрьских выборах проголосуют за него. Еще 8% отметили, что могут поменять свое мнение.

Среди респондентов, поддерживающих Харрис, 91% уверены, что проголосуют за нее, а 9% заявили, что могут передумать.

Опрос проводился в период с 26 августа по 2 сентября, в нем приняли участие 9 720 взрослых американцев, в том числе 8 044 зарегистрированных избирателей. Погрешность составила 1,3 процентных пункта.

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября 2024 года.