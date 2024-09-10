Дебаты Трампа и Харрис определят предпочтения примерно 30% избирателей в США

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Для примерно 30% зарегистрированных избирателей США предстоящие дебаты экс-президента Дональда Трампа и вице-президента Камалы Харрис станут важным фактором при принятии решения за кого голосовать на выборах главы государства в ноябре, сообщает издание The Hill.

Согласно опросу общественного мнения, проведенного NPR, PBS News и колледжем Марист, столько респондентов заявили, что исход дебатов в полной или значительной мере поможет им определиться с выбором.

Еще 69% сказали, что мероприятие в незначительной степени или никак не повлияет на их решение.

70% планирует смотреть дебаты, а 23% не собирается этого делать, но хочет наблюдать за их освещением в СМИ. При этом 74% республиканцев, 72% демократов и 67% сторонников независимых политических сил желают посмотреть дебаты.

Издание поясняет, что в преддверии намеченных на вечер вторника дебатов Трамп и Харрис пользуются практически одинаковой популярностью у общественности. Так, по подсчетам The Hill на основе 174 опросов общественного мнения, популярность Харрис - 49,4%, а Трампа - 48,2%. В "колеблющихся штатах" разрыв между ними тоже невелик или отсутствует.

В опросе NPR, PBS News и колледжа Марист 3 - 5 сентября приняли участие 1 529 совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составляет 3,2 процентных пункта.

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября 2024 года.