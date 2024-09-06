Трамп заявил, что опасается предвзятости журналистов на дебатах с Харрис

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Экс-президент США и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп заявил, что участие в президентских дебатах на телеканале ABC является для него выходом на "вражескую территорию".

"Я направляюсь на вражескую территорию, принимая участие в дебатах на ABC... ABC, как мне кажется, хуже всех. Они самые мерзкие, настолько плохи, насколько это вообще возможно", - сказал он во время пресс-конференции в пятницу.

Трамп добавил, что согласился участвовать в дебатах, проводимых этим каналом, только потому, что вице-президент США и кандидат в президенты от демократов Камала Харрис, по его мнению, могла согласиться дебатировать с ним только на таком канале.

Вместе с тем он отметил, что начал уважать журналистов CNN Дану Бэш и Джейка Таппера после того, как они летом выступили ведущими на его дебатах с президентом США Джо Байденом. По его мнению, во время дебатов на ABC ведущие будут относиться к нему гораздо более предвзято.

Дебаты Трампа и Харрис пройдут 10 сентября.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.