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Лондон ввел санкции против ВКС РФ и пяти российских транспортных судов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Власти Великобритании во вторник включили в санкционные списки по России ее Воздушно-космические силы (ВКС) и командование российской военно-транспортной авиации, сообщается в документе британского МИД.

Кроме того, санкции ввели против 924-го Государственного центра беспилотной авиации и пяти российских транспортных судов.

Санкции предусматривают замораживание активов. Отмечается, что соответствующие меры применяют в связи с ситуацией на Украине

Также во вторник под британские ограничения попали ряд физических и юридических лиц Ирана "за участие во враждебной деятельности иранского правительства".

ВКС РФ Иран Великобритания
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