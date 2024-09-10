Volkswagen сворачивает программу сохранения рабочих мест в Германии

Компания сможет увольнять сотрудников с июня 2025 года

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Volkswagen официально уведомила профсоюз IG Metall, представляющий интересы большей части ее германских работников, о прекращении действия в конце года ряда трудовых соглашений, в том числе программы сохранения рабочих мест до 2029 года, пишет Financial Times.

Таким образом, автопроизводитель сможет увольнять сотрудников с июня следующего года.

Договоренности компании с IG Metall и своим производственным советом действовали порядка 30 лет. FT называет их отмену исторической.

Руководитель одного из региональных отделений профсоюза Торстен Грёгер сказал, что теперь возможны забастовки, и "это будет спором, который Volkswagen предпочла бы избежать".

Акции компании дешевеют на 3,5% на торгах во вторник.

На прошлой неделе стало известно, что она планирует кардинальные изменения, включая закрытие заводов в Германии и сокращение персонала, поскольку не ожидает возвращения спроса на автомобили в Европе на доковидный уровень.

Компания рассчитывает продавать в регионе за год примерно на 500 тыс. машин меньше, чем до пандемии, что "эквивалентно примерно двум заводам", заявил ее главный финансовый директор Арно Антлиц.