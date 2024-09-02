Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Volkswagen задумался о закрытии заводов в Германии

Компания также может отказаться от планов не сокращать персонал до 2030 года

Volkswagen задумался о закрытии заводов в Германии
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Германская Volkswagen рассматривает возможность закрытия заводов в ФРГ и отказа от обещания не сокращать персонал до 2030 года, пишет Financial Times со ссылкой на производственный совет автогиганта.

Глава компании Томас Шефер признал, что запущенная в прошлом году программа снижения расходов отстает от цели на несколько миллиардов евро. В результате Volkswagen терпит убытки, отметила председатель совета Даниэла Кавалло в сообщении сотрудникам.

"В связи с этим правление теперь ставит под вопрос германские заводы, внутренние коллективные соглашения VW об оплате труда и программу сохранения рабочих мест, рассчитанную до конца 2029 года", - цитирует это сообщение FT.

По германскому законодательству, производственные советы избираются для защиты интересов сотрудников крупных компаний и участия в работе их наблюдательных советов.

Обыкновенные акции Volkswagen дорожают на 3,1% на торгах в понедельник, привилегированные - на 2,2%.

Volkswagen Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нидерланды выделят Украине более 200 млн евро на защиту энергоинфраструктуры

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом

В Израиле забастовка нарушила авиасообщение, работу банков, ТЦ и транспорта

В Израиле забастовка нарушила авиасообщение, работу банков, ТЦ и транспорта

В Кремле заявили об отсутствии проблем с Монголией из-за предписания МУС

Bloomberg сообщил, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС

Bloomberg сообщил, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС

Минобороны Финляндии предложило запретить россиянам сделки с недвижимостью

Минобороны Финляндии предложило запретить россиянам сделки с недвижимостью

"Альтернатива для Германии" празднует успехи на выборах в Тюрингии и Саксонии

"Альтернатива для Германии" празднует успехи на выборах в Тюрингии и Саксонии

В октябре в Казахстане проведут референдум по вопросу строительства АЭС

Первоклассники Эстонии впервые будут заниматься только на эстонском языке

Первоклассники Эстонии впервые будут заниматься только на эстонском языке
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });