В Минобороны Израиля заявили о переключении внимания на север страны

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Кампания Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа движется к завершению, военные уделяют все больше внимания обстановке на севере страны, заявил во вторник глава израильского Минобороны Йоав Галант во время учений, имитирующих наземное наступление в Ливане.

"Центр притяжения смещается на север. Мы подводим к концу наши миссии на юге, но у нас есть незавершенная задача: нам нужно изменить ситуацию с безопасностью здесь и вернуть жителей домой", - приводит The Times of Israel слова министра, обращенные к резервистам бригады "Одед" на севере Израиля.

"Мы завершаем тренировки всех сил для сражений при наземной операции в Ливане, с учетом всех аспектов", - добавил он.

The Times of Israel напоминает, что в связи с непрекращающимися ударами между ЦАХАЛ и ливанским движением "Хезболла" примерно 60 тыс. израильтян пришлось покинуть свои дома. Их возвращение, наряду с разгромом движения ХАМАС и освобождением заложников, считают военными целями Израиля на данный момент.

Ранее во вторник ЦАХАЛ сообщала об уничтожении Мухаммеда Касем аль-Шиа - высокопоставленного командира спецназа "Хезболлы" "Сил аль-Хаджа Радвана" - в ходе авиаудара возле Карауна в Ливане. Также израильская артиллерия обстреливала юг Ливана. "Хезболла" в свой черед выпустила по Израилю 45 реактивных снарядов, после этого ЦАХАЛ атаковала беспилотниками установки, с которых пускали снаряды.

В ЦАХАЛ отчитались о ликвидации сразу четверых командиров ХАМАС в Рафахе на юге сектора Газа. Вместе с тем ЦАХАЛ, Общая служба безопасности ("Шин-Бет") и пограничная стража Израиля продолжали операцию в городе Тулькарм в рамках кампании по искоренению инфраструктуры враждебных сил на Западном берегу реки Иордан. Военные и полиция также пресекли на Западном берегу контрабанду огнестрельного оружия в районе израильского поселения Нааран.

Во вторник комиссия экспертов ООН под эгидой Совета по правам человека заявила, что Израиль нарастил интенсивность ударов по Сирии против целей, связанных с Ираном. Накануне атаки Израиля в том числе по сирийской провинции Хама привели к гибели не менее 18 человек.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник на пресс-конференции с главой МИД Британии Дэвидом Лэмми заверял, что Вашингтон работает с Египтом и Катаром для заполнения всех лакун при выработке новой формулы для соглашения Израиля и ХАМАС о прекращении огня. "Очень скоро мы положим его перед сторонами и посмотрим, что они скажут", - пообещал госсекретарь. По его словам, 90% вопросов уже согласованы, остались лишь некоторые трудные, но по которым все равно можно прийти к компромиссу.

Однако советник Белого дома Джон Кирби также сказал во вторник о неясности того, будет ли когда-либо ХАМАС вести переговоры честно и согласится ли в действительности движение на что-либо. Кирби, тем не менее, заверил, что переговорный процесс идет, однако он стал сложнее.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 41 020, число раненых - 94 925. Но в Минздраве Газы в этой статистике не делают различий между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.