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Палестинцы заявили о 41,1 тыс. погибших в секторе Газа с начала операции Израиля

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В секторе Газа с начала израильской операции 7 октября 2023 года погибли 41,1 тыс. человек, сообщают в четверг ближневосточные СМИ со ссылкой на палестинские службы здравоохранения.

Ранее поступали данные, что число жертв превысило 40 тыс.

Еще свыше 92,1 тыс. человек получили ранения.

В службах здравоохранения анклава добавили, что число погибших может быть больше, но пока экстренные службы и спасатели не имеют доступа в ряд районов сектора Газа.

Власти Израиля в последние месяцы неоднократно предполагали, что власти Газы могут завышать данные о погибших палестинцах. При этом некоторые арабские СМИ, наоборот, считают, что реальное число жертв наоборот в разы больше, так как многие жители сектора Газа в настоящий момент считаются пропавшими без вести, и надежды отыскать этих людей живыми нет.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 12 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС сектор Газа
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