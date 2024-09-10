Поиск

Министр обороны Израиля выступил за шестинедельное перемирие с ХАМАС

Министр обороны Израиля выступил за шестинедельное перемирие с ХАМАС
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Йоав Галант выступает за заключение ограниченного по продолжительности перемирия с ХАМАС, сообщает во вторник Associated Press.

"Израилю следует добиться соглашения, которое обеспечит шестинедельную паузу в боевых действиях и позволит вернуть из Газы заложников", - заявил министр.

По его словам, после такого шестинедельного перемирия "мы сохраним за собой право проводить боевые операции и выполнять поставленные задачи, в том числе задачу об уничтожении ХАМАС".

По мнению Галанта, военное крыло этой группировки в настоящее время уже не может действовать организованным образом. "Тем не менее, Израиль продолжает сражаться с террористами ХАМАС и преследовать их лидера", - добавил министр.

Западные СМИ отмечают, что мнение Галанта по вопросу перемирия отличается от позиции премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, занимающего более жесткую позицию по условиям возможного прекращения боев в Газе.

В свою очередь, в ХАМАС предупреждали, что могут согласиться на перемирие только при условии, что оно будет бессрочным.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали операцию против этой группировки в секторе Газа. Посредники от Египта, Катара и США предпринимают усилия по достижению между Израилем и ХАМАС соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 10 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС Йоав Галант
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В США число корпоративных банкротств в январе-августе было максимальным за 4 года

В США число корпоративных банкротств в январе-августе было максимальным за 4 года

Число жертв тайфуна во Вьетнаме достигло 87, более 750 человек пострадали

Число жертв тайфуна во Вьетнаме достигло 87, более 750 человек пострадали

SpaceX запустила первую в истории частную пилотируемую экспедицию Polaris Dawn

SpaceX запустила первую в истории частную пилотируемую экспедицию Polaris Dawn

Европейский суд поддержал решение ЕК взыскать с Apple налоги на 13 млрд евро

Криптомошенники украли у американцев $5,6 млрд в 2023 году

Дивиденды крупнейших компаний мира во II квартале выросли до рекордных $606 млрд

Дивиденды крупнейших компаний мира во II квартале выросли до рекордных $606 млрд

Что случилось этой ночью: вторник, 10 сентября

В секторе Газа сообщили о десятках погибших при израильском ударе по Хан-Юнису

В секторе Газа сообщили о десятках погибших при израильском ударе по Хан-Юнису

Замгоссекретаря США обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию на Запорожской и Курской АЭС

Замгоссекретаря США обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию на Запорожской и Курской АЭС

Байден наложит вето на предложение республиканцев о временном финансировании правительства