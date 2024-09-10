Министр обороны Израиля выступил за шестинедельное перемирие с ХАМАС

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Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Йоав Галант выступает за заключение ограниченного по продолжительности перемирия с ХАМАС, сообщает во вторник Associated Press.

"Израилю следует добиться соглашения, которое обеспечит шестинедельную паузу в боевых действиях и позволит вернуть из Газы заложников", - заявил министр.

По его словам, после такого шестинедельного перемирия "мы сохраним за собой право проводить боевые операции и выполнять поставленные задачи, в том числе задачу об уничтожении ХАМАС".

По мнению Галанта, военное крыло этой группировки в настоящее время уже не может действовать организованным образом. "Тем не менее, Израиль продолжает сражаться с террористами ХАМАС и преследовать их лидера", - добавил министр.

Западные СМИ отмечают, что мнение Галанта по вопросу перемирия отличается от позиции премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, занимающего более жесткую позицию по условиям возможного прекращения боев в Газе.

В свою очередь, в ХАМАС предупреждали, что могут согласиться на перемирие только при условии, что оно будет бессрочным.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали операцию против этой группировки в секторе Газа. Посредники от Египта, Катара и США предпринимают усилия по достижению между Израилем и ХАМАС соглашения о прекращении огня в секторе Газа.