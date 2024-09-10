В Баку отвергли предложение Еревана подписать мирный договор, исключив из него несогласованные положения

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В МИД Азербайджана обвинили премьер-министра Армении Никола Пашиняна в искажении реалий о переговорах между Баку и Ереваном по проекту мирного договора.

"Утверждения, сделанные премьер-министром Армении во время выступления 10 сентября на форуме "Ереванский диалог", касающиеся как проекта мирного соглашения, так и в целом трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, являются явным искажением реалий", - говорится в заявлении начальника пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он назвал неприемлемым призыв армянских официальных лиц подписать проект мирного соглашения, исключив из него несогласованные положения. Как отметил Гаджизаде, это является попыткой отнести решение существующих проблем в двусторонних отношениях на следующий этап.

По его словам, главным условием для подписания реального и устойчивого мирного соглашения является прекращение продолжающихся территориальных претензий Армении к Азербайджану, которые закреплены в ее многочисленных правовых и политических документах, в первую очередь, в армянской Конституции.

Гаджизаде подчеркнул, что в вопросе открытия региональных коммуникаций премьер-министр Армении в очередной раз неверно истолковал взятые на себя обязательства. "В пункте девять трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года четко прописано, какие обязательства несет Армения, как будет организован контроль за транспортным сообщением", - отметил он.

Он добавил, что Азербайджан не имеет никаких обязательств по освобождению "армянских военных преступников и представителей режима сепаратистской хунты". "Азербайджан до сих пор придерживался принципа гуманизма и передал Армении всех военнопленных. (...) Призываем армянскую сторону, которая продолжает агрессивную риторику клеветы в отношении Азербайджана на различных платформах, воздержаться от заявлений, наносящих вред мирным перспективам", - сказал Гаджизаде.

Премьер Армении Никол Пашинян ранее во вторник подтвердил готовность подписать согласованный текст мирного договора с Азербайджаном. "Мы предлагаем взять то, что уже согласовано, подписать, иметь основополагающий документ, а затем продолжить обсуждение остальных вопросов", - сказал он на открытии международного форума "Ереванские диалоги".

Он напомнил, что, как заявлялось ранее, полностью согласованы 13 из 16 пунктов мирного договора.