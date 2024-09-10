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Пашинян готов подписать согласованный на данный момент договор о мире с Азербайджаном

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил готовность подписать согласованный текст мирного договора с Азербайджаном. Он заявил об этом на открытии международного форума "Ереванские диалоги".

"Хочу подтвердить нашу, мою готовность как можно скорее подписать согласованный текст об установлении мира и отношений (с Азербайджаном - ИФ). Мы предлагаем взять то, что уже согласовано, подписать, иметь основополагающий документ, а затем продолжить обсуждение остальных вопросов", - сказал он.

Он напомнил, что, как уже говорилось, полностью согласованы 13 из 16-ти пунктов мирного договора.

"Частично согласованы еще три пункта, состоящие в основном из трех предложений. Можно сказать, что одно предложение этих пунктов согласовано, другое - нет", - отметил премьер-министр Армении.

Азербайджан Никол Пашинян Армения
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