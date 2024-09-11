Харрис выступила за завершение боевых действий в Газе

Кандидат в президенты от Демпартии, вице-президент США Камала Харрис в ходе дебатов с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис заявила, что считает нужным добиваться завершения боевых действий в секторе Газа.

"Война должна закончиться", - сказала она в ходе дебатов с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом на площадке телеканала ABC News.

"Она должна закончиться немедленно: нам нужно соглашение о прекращении огня и освобождение заложников", - отметила Харрис.

По ее словам, Израиль имеет право защищать себя, но не любыми способами.

Вице-президент США подчеркнула, что, по ее мнению, в ходе израильских операций в Газе погибло слишком много невинных палестинцев.

Как заявила Харрис, США готовы продолжать "круглосуточную работу", чтобы война в секторе Газа прекратилась.

"Мы должны наметить курс на формулу сосуществования двух государств (израильского и палестинского - ИФ). В рамках этого решения должна быть обеспечена безопасность израильского народа и Израиля в целом, а также в равной степени безопасность палестинцев", - отметила она.

Харрис добавила: "Я всегда буду предоставлять Израилю возможность защитить себя, в частности, в том, что касается Ирана, и любой угрозы, которую Иран и его доверенные лица представляют для Израиля".

В свою очередь Трамп предположил, что Харрис ненавидит Израиль.

"Она даже не захотела встретиться с Нетаньяху (Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля - ИФ), когда он отправился в Конгресс, чтобы выступить с очень важной речью. (...) Она ненавидит Израиль. Если она станет президентом, я верю, что Израиля не станет в течение двух лет", - отметил экс-президент США.

Трамп не стал вдаваться в подробности решения конфликта в секторе Газа, лишь пообещал, что в случае его прихода к власти конфликтов не будет.

"Я улажу это быстро", - заявил Трамп.