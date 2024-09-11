Трамп считает, что США потеряют ископаемое топливо, если победит Харрис

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что США существенно сдадут позиции по добыче ископаемого топлива в случае победы Камалы Харрис на выборах.

"В случае, если она выиграет на выборах, на следующий день после них они вернутся к разрушению нашей страны, нефть будет "мертва", ископаемое топливо тоже", - заявил Трамп на дебатах с оппонентом, которые проводит телеканал ABC News.

Со своей стороны, вице-президент заверила, что не собирается запрещать бурение скважин методом гидроразрыва.

"Я не собираюсь запрещать гидроразрыв, и я не запрещала его", - заявила Харрис.

Она добавила, что, по ее мнению, США необходимо инвестировать в разные источники энергии, в том числе в зеленую энергетику, для сокращения зависимости от иностранной нефти.