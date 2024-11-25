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Великобритания ввела санкции против 30 танкеров, перевозивших российскую нефть

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Великобритания включила в санкционные списки по России 30 нефтяных танкеров, свидетельствуют обновленные данные британского правительства по санкциям.

На суда были наложены ограничения по причине того, что на них перевозили российскую нефть или нефтепродукты в третьи страны.

По данным британских властей, большинство танкеров, которые были включены в санкционные списки, ходят под российским флагом: это суда Anatoly Kolodkin, Antarktika, Belgorod, Bratsk, Georgy Maslov, Kemerovo, Kolomna, Krasnoyarsk, Viktor Bakaev. Еще восемь судов - Agnes, Cepheus, Emily S, Feng Shou, Ksena, Neomi, Suleyman, Thea - ходят под флагом Панамы.

Пять танкеров, на которые теперь распространяются ограничения, зарегистрированы в Габоне: Ariadne, Atalanta, Attica, Guru ("танкер-химовоз"), Nanda Devi. Также санкции наложены на корабли Mikati (Сьерра-Леоне), Chilli и Python (оба - Антигуа и Барбуда), Daksha (Коморские острова), Delvina и Kelly Grace (оба - Барбадос), Valour (Гвинея), Hs Everett (Либерия).

После обновления санкции Великобритании распространяются на более чем 80 танкеров, перевозивших нефть РФ.

Великобритания
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