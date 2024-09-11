В "Роскосмосе" заявили о необходимости продления с NASA программы перекрестных полетов на МКС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" и NASA планируют продлить программу перекрестных полетов на Международную космическую станцию (МКС), это необходимо для надежности работы на ней, сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов.

"Эта (программа) обеспечивает устойчивость, надежность работы станции. Конечно, мы будем продолжать работу над перекрестными полетами (...) И, конечно, мы договоримся, и будем продолжать эту, подтвердившую уже на практике, миссию перекрестных полетов. Они просто необходимы", - сказал Борисов журналистам в среду.

Ранее в среду с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-26". На борту корабля космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит.

Американский астронавт отправился на МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев "Интерфаксу", дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.