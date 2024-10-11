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Глава NASA исключил возможность управлять МКС без сотрудничества с Россией

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Международной космической станцией можно управлять только при сотрудничестве США и России, заявил в интервью Aviation Week And Space Technology глава NASA Билл Нельсон.

"Я был очень рад (...) тому, насколько хорошо для наших двух стран иметь точку соприкосновения, где мы работаем сообща, и это было с 1975 года с миссией "Аполлон-Союз". Есть смысл продолжать это", - сказал Нельсон.

"Что касается МКС, это явная необходимость, потому что вы не можете управлять станцией, если у вас нет русских и американцев, работающих вместе", - подчеркнул он.

NASA США Билл Нельсон МКС
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