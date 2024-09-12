Экипаж корабля "Союз МС-26" перешел на борт МКС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Экипаж транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-26" перешел на борт Международной космической станции (МКС), трансляцию ведет "Роскосмос".

После проверки герметичности стыковки между кораблем и МКС был открыт переходный люк, после чего космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и астронавт NASA Дональд Петтит перешли на борт МКС.

Корабль "Союз МС-26", стартовавший в среду с космодрома Байконур, причалил к модулю "Рассвет" в 22:32 по Москве.

Полет пилотируемого корабля прошел по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и занял примерно 3 часа 10 минут.

По данным "Роскосмоса", корабль пробудет на орбите 202 суток.

"Союз МС-26" также доставил на станцию около 130 кг грузов, в том числе аппаратуру для проведения научных экспериментов, личные вещи космонавтов, фото- и видеоаппаратуру.

Астронавт NASA Петтит отправился к МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" заявили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев, дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.

В настоящее время на станции работают космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт NASA Трейси Дайсон, прибывшие на МКС на российском космическом корабле "Союз МС", экипаж миссии Crew-8 - космонавт "Роскосмоса" Александр Гребенкин и астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Кроме того, на МКС продолжают находиться прибывшие в начале июня в рамках тестового полета нового американского многоразового корабля Starliner астронавты NASA Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс.