Что случилось этой ночью: четверг, 12 сентября

Российско-американский экипаж перешел на борт МКС, Володин анонсировал проект запрета завозить мигрантами семьи, американцы считают, что Трамп проиграл дебаты

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Лондон разрешит Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по РФ. Об этом сообщил The Guardian со ссылкой на источники.

- Корабль "Союз МС-26" с российско-американским экипажем пристыковался к МКС. Экипаж перешел на борт станции.

- Володин анонсировал законопроект, запрещающий мигрантам привозить в РФ семьи. Также он сообщил об инициативе увеличить время нахождения в браке для получения гражданства.

- Американцы считают, что Харрис обошла Трампа на дебатах кандидатов в президенты. Об этом говорят первичные результаты опросов.

- Более 11 тыс. жителей Курской области остались без света после атак ВСУ. Специалисты группы быстрого реагирования работают над полным восстановления электроснабжения во всех населенных пунктах.