Туристы после первого в истории выхода в открытый космос вернулись на борт корабля

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Двое членов экипажа американского многоразового корабля Crew Dragon, запущенного на орбиту с четырьмя туристами, в четверг после выхода в открытый космос успешно вернулись на его борт, сообщила компания-разработчик SpaceX.

В рамках коммерческой миссии Polaris Dawn впервые в истории был совершен частный выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов.

Выход в космический вакуум совершили миллиардер Джаред Айзекман и инженер SpaceX Сара Джиллис.

Выход начался в 6:12 по времени Восточного побережья США (в 13:12 по Москве) и продлился более часа.

Помимо Айзекмана и Джиллис в состав экипажа корабля входят отставной подполковник ВВС США пилот Скотт "Кидд" Потит и медик SpaceX Анна Менон.

Для проведения этой операции кабина корабля Crew Dragon, у которого нет воздушного шлюза, была разгерметизирована, а экипаж перед этим облачился в скафандры, специально созданные компанией SpaceX.

Polaris Dawn - первая из трех запланированных миссий в программе Polaris, финансируемой главой компании Shift4 Payments миллиардером Айзекманом. Первоначально полет планировался еще в декабре 2021 года, но из-за задержек в ходе разработки проекта он неоднократно откладывался.

Запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX в рамках коммерческой миссии Polaris Dawn был осуществлен во вторник со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Всего полет туристов на орбиту должен продлиться пять дней. Они проведут 36 научных экспериментов, посвященных влиянию космоса и радиации на здоровье человека.

По сообщению SpaceX, в ходе полета многоразовый космический корабль Crew Dragon совершил шесть витков вокруг Земли на высоте 1400 км, это самый высотный полет с момента американской пилотируемой лунной программы "Аполлон" более 50 лет назад. Затем он снизился до орбиты 742 км в рамках подготовки к выходу в открытый космос непрофессиональных астронавтов.