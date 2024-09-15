Корабль Crew Dragon с четырьмя туристами приводнится в воскресенье в Мексиканском заливе

Подготовка к запуску ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon в рамках миссии Polaris Dawn в штате Флорида Фото: Zuma\TASS

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Многоразовый космический корабль Crew Dragon с четырьмя туристами после пятидневного орбитального полета в воскресенье должен совершить приводнение в Мексиканском заливе к юго-западу от Флориды, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Планируется, что спускаемая капсула корабля совершит мягкое приводнением с использованием парашютной системы в 03:36 по времени Восточного побережья США (в 10:36 по Москве).

В рамках коммерческой миссии Polaris Dawn впервые в истории был совершен частный выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов. В космический вакуум вышли миллиардер Джаред Айзекман и инженер SpaceX Сара Джиллис.

Помимо Айзекмана и Джиллис в состав экипажа входят отставной подполковник ВВС США пилот Скотт "Кидд" Потит и медик SpaceX Анна Менон.

Для выхода в открытый космос кабина Crew Dragon, у которого нет воздушного шлюза, была разгерметизирована, а экипаж перед этим облачился в скафандры, специально созданные компанией SpaceX.

Polaris Dawn - первая из трех запланированных миссий в программе Polaris, финансируемой главой компании Shift4 Payments миллиардером Айзекманом. Первоначально полет планировался еще в декабре 2021 года, но из-за задержек в ходе разработки проекта он неоднократно откладывался.

Запуск ракеты Falcon 9 с многоразовым кораблем Crew Dragon компании SpaceX в рамках коммерческой миссии Polaris Dawn был осуществлен во вторник со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Экипаж выполнил 36 научных экспериментов, посвященных влиянию космоса и радиации на здоровье человека.

По сообщению SpaceX, в ходе полета Crew Dragon совершил шесть витков вокруг Земли на высоте 1400 км, это самый высотный полет с момента американской пилотируемой лунной программы "Аполлон" более 50 лет назад. Затем корабль снизился до орбиты 742 км в рамках подготовки к выходу в открытый космос непрофессиональных астронавтов.