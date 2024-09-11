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Корабль SpaceX с коммерческим экипажем совершил полет на рекордной высоте

Корабль SpaceX с коммерческим экипажем совершил полет на рекордной высоте
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 в штате Флорида
Фото: Paul Hennesy/Anadolu via Getty Images

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Многоразовый космический корабль Crew Dragon с четырьмя туристами совершил шесть витков вокруг Земли на высоте 1400 км, это самый высотный полет с момента американской пилотируемой лунной программы "Аполлон" более 50 лет назад, сообщила компания-разработчик SpaceX.

В течение предстоящих часов корабль снизиться до орбиты 742 км в рамках подготовки к первому в истории выходу в открытый космос непрофессиональных астронавтов.

Запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX в рамках коммерческой миссии Polaris Dawn был осуществлен в среду со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

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Polaris Dawn - первая из трех запланированных миссий в программе Polaris, финансируемой главой компании Shift4 Payments миллиардером Джаредом Айзекманом. Первоначально полет планировался еще в декабре 2021 года, но из-за задержек в ходе разработки проекта он неоднократно откладывался.

Помимо Айзекмана в состав экипажа миссии Polaris Dawn входят отставной подполковник ВВС США пилот Скотт "Кидд" Потит и инженеры SpaceX Сара Джиллис и Анна Менон.

В космический вакуум должны выйти только Айзекман и Джиллис. На время проведения этой операции кабина корабля Crew Dragon, у которого нет воздушного шлюза, будет разгерметизирована, а экипаж будет находиться в скафандрах. Выход в космос будет длиться два часа.

Всего полет туристов на орбиту должен продлиться пять дней. Они выполнят 36 научных экспериментов, посвященных влиянию космоса и радиации на здоровье человека.

SpaceX Джаред Айзекман
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