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Латвия вводит запрет на въезд автомобилей с белорусскими номерами

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Сейм Латвии в четверг принял в окончательном чтении поправки к закону о дорожном движении, которыми устанавливается запрет на пребывание в республике транспортных средств, зарегистрированных в Белоруссии.

Согласно документу, зарегистрированные в Белоруссии транспортные средства, которые находятся на территории Латвии, должны быть вывезены или зарегистрированы для участия в дорожном движении в Латвии до 31 октября этого года.

В законе установлены два исключения. Они коснутся лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, управляющих принадлежащим им зарегистрированным в Белоруссии специально оборудованным транспортным средством и въезжающих с целью навестить близких. Кроме того, заявку на въезд в Латвию можно будет подать на рассмотрение министру иностранных дел в случае особых обстоятельств, связанных с интересами государства.

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В исключительных случаях можно будет обратиться в Службу финансовой разведки за разрешением на въезд на территорию Латвии на срок до трех месяцев.

Транспортное средство, зарегистрированное в Белоруссии, должно быть зарегистрировано для движения в Латвии независимо от периода, в который планируется его нахождение в стране, и вне зависимости от государственной принадлежности собственника транспортного средства.

После установленного срока белорусские транспортные средства смогут въезжать в Латвию только для пересечения территории Латвии один раз транзитом по предварительной записи в системе электронных услуг Дирекции безопасности дорожного движения.

Латвия Белоруссия
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