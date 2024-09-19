Более тысячи фур ожидают въезда из Белоруссии в Польшу, еще больше - в Литву

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили о загруженности белорусско-польского пункта пропуска Кукурыки, где в очереди на выезд из республики ожидают более 1 тыс. автомобилей.

"Польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи) остается самым загруженным для въезда фур в Евросоюз. По состоянию на 10:00 более 1000 авто ожидают въезда в Польшу", - говорится в сообщении ГПК.

Там уточнили, что за сутки сопредельная сторона приняла на свою территорию 55% грузовиков от нормы.

Кроме того, загруженными остаются и литовские пункты пропуска. По состоянию на 10 часов утра там простаивали 1 150 большегрузов.

"За сутки меньше всего транспорта на данном направлении приняли на свою территорию в сопредельном погранпереходе Мядининкай (Каменный Лог) - 73 фуры из 500 возможных. Через пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони) в Литву проследовало 42% грузовиков от нормы", - отметили в ГПК.

Чуть лучше ситуация перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина), где на въезд в ЕС скопились 680 единиц грузового транспорта.

Польша к настоящему времени закрыла все пункты пропуска для грузовиков на границе с Белоруссией, кроме одного - Кукурыки (Козловичи). КПП Тересполь (Брест) пропускает только легковой и пассажирский транспорт. На границе с Латвией работает пункт Патерниеки (Григоровщина).

На границе Литвы с Белоруссией функционируют лишь два КПП - Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони). С 18 августа 2023 года Литва закрыла для движения пограничные пункты пропуска Шумскас (Лоша) и Твярячюс (Видзы), а с 1 марта 2024 года - Лаворишкес (Котловка) и Райгардас (Привалка).