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Столтенберга в феврале утвердят председателем Мюнхенской конференции

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Уходящий в октябре с поста генсека НАТО Йенс Столтенберг займет должность председателя Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает в четверг Politico со ссылкой на источники.

"Йенс Столтенберг станет новым председателем Мюнхенской конференции, он займет этот пост после завершения заседания оборонного форума в феврале 2025 года", - информирует издание.

Таким образом, генсек НАТО станет преемником немецкого дипломата Кристофа Хойсгена, который председательствует на конференции с 2022 года.

В феврале 2025 года пройдет 61-я Мюнхенская конференция по безопасности.

Срок полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО истекает в октябре 2024 года: он занимает пост с 2014 года.

Ранее Североатлантический совет договорился утвердить бывшего премьера Нидерландов Марка Рютте на пост следующего генсека НАТО.

Йенс Столтенберг Мюнхенская конференция
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