Уходящий с поста генсека НАТО Столтенберг призвал союзников наращивать расходы на оборону

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Покидающий пост генсека НАТО Йенс Столтенберг в четверг в прощальной речи заявил, что странам альянса следует продолжать увеличение расходов на оборону, чтобы отвечать вызовам современного мира.

"Хорошие новости заключаются в том, что мы выполнили обещание, которое дали 10 лет назад (выделять на оборону 2%ВВП - ИФ). Но плохая новость в том, что этого больше недостаточно для нашей безопасности", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что чем выше будут расходы на оборону, "тем сильнее будет наша оборона и более эффективным будет наше сдерживание".

Говоря о современных вызовах, он, в частности, упомянул ситуацию на Украине. Столтенберг отметил, что нужно вести "диалог с нашими соседями, как бы сложно это ни было". При этом, по его мнению, союзники по НАТО должны продолжать помогать Киеву, чтобы он мог "взаимодействовать с Россией с позиции силы".

"Чем больше мы передадим оружия, тем ближе станет мирное урегулирование", - предположил генсек.

Столтенберг также указал, говоря об украинском конфликте, что "любое будущее мирное соглашение должно быть подкреплено военной помощью, мощной и долгосрочной, а не быть просто зафиксированным на бумаге".

Говоря о Китае, Столтенберг отметил, что считает опасным экономическую зависимость от него западных стран. В качестве примера такой зависимости он назвал поставки из КНР редкоземельных металлов.

Генсек НАТО также затронул трансатлантические отношения. В этом контексте он предостерег от "изоляционизма". "Мы слышим с обеих сторон от Атлантики призывы к Америке и Европе отдалиться", - сказал он, добавив, что "изоляционизм не будет гарантировать безопасность никому".

По мнению Столтенберга, НАТО приносит пользу как Европе, так и США. "Европейцы должны осознать, что без НАТО безопасности в Европе не будет", - сказал он.

В то же время генсек подчеркнул, что США нужно понимать, "что Европа тоже много им помогла".

Столтенберг призвал союзников по НАТО не вводить друг против друга санкции, чтобы не ослаблять экономику блока.

Ранее сообщалось, что завершающий свой натовский мандат норвежец Столтенберг покинет пост генсека альянса 1 октября. Его место займет нидерландец Марк Рютте.