"Хезболла" нанесла удары по израильской базе ПВО

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - "Хезболла" выпустила несколько реактивных снарядов системы залпового огня по штабу ПВО северной группировки войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и казармам в городе Цфат в граничащем с Ливаном районе, сообщают арабские СМИ со ссылками на заявление пресс-службы движения.

ЦАХАЛ подтвердила факт нанесения удара, отметив, что из Ливана в сторону Цфата "был выпущен шквал из примерно 20 снарядов".

Большинство снарядов были перехвачены или упали на открытой местности, пострадавших нет, говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Согласно релизу, в населенных пунктах вокруг Цфата "из-за опасений падения обломков ракеты-перехватчика" были включены сирены, предупреждающие о воздушном нападении.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы. В последнее время израильские официальные лица все чаще предупреждают о неизбежности более масштабного конфликта с "Хезболлой", которая активизировала обстрелы израильской территории из Ливана.