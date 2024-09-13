ЦАХАЛ сообщил об ударах за неделю по 140 целям "Хезболлы" в Ливане

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - За эту неделю Армия обороны Израиля атаковала в Ливане более 140 объектов, имеющих отношение к движению "Хезболла", сообщил телеграм-канал ЦАХАЛа.

В частности, удары были нанесены по складам с вооружением, оружейным цехам, наблюдательным постам и площадкам для пуска реактивных снарядов по городам на севере Израиля. Также были убиты нескольких бойцов "Хезболлы", включая одного из командиров его спецназа - "Сил аль-Хаджа Радвана".

Еще ЦАХАЛ атаковал неприятеля на юге Сирии.

Кроме того, военные сообщили о завершении резервистами бригады "Гивати" учений, которые имитировали сухопутное вторжение на вражескую территорию.