Ряд стран ЕС выступил против возобновления МВФ консультаций с РФ в рамках IV статьи

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Ряд стран Евросоюза намерены оспорить решение руководства Международного валютного фонда возобновить ежегодные консультации с российскими экономическими властями в рамках IV статьи устава фонда, приостановленные после начала конфликта на Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, недовольство этим шагом выразили, в частности, Франция, Бельгия, Польша, ряд балтийских и североевропейских стран. Представитель Литвы намерен поставить этот вопрос лично перед главой МВФ Кристалиной Георгиевой в ходе встречи с участием министров финансов европейских стран в Будапеште в эту субботу, сказали собеседники агентства. Также Литва намерена направить Георгиевой официальное письмо, которое могут подписать еще несколько стран ЕС, пишет Bloomberg.

МВФ объясняет решение возобновить консультации после более чем двухлетней паузы тем, что регулярная оценка в рамках IV статьи является не опцией, а взаимным обязательством фонда и входящих в него стран, и проводится в интересах всех членов международной организации.

Экономическая ситуация в регионе на данный момент достаточно стабильна, чтобы возобновить консультации, счел МВФ. "Мы полагаем, что сейчас находимся в ситуации, когда можем предоставить аналитику", - цитирует агентство главу европейского департамента фонда Альфреда Крамера.

Дискуссии в режиме онлайн планируется начать 16 сентября, а визит сотрудников МВФ в Россию для очных консультаций запланирован на 1 октября. При этом один из источников Bloomberg говорит, что изначально фонд пытался добиться проведения встреч на территории третьей страны.

В преддверии возобновления консультаций Россия впервые поменяла своего представителя в МВФ: на должность исполнительного директора от РФ вместо дуайена совета фонда Алексея Можина была выдвинута Ксения Юдаева, в прошлом первый зампред Центробанка.