Ксения Юдаева может стать исполнительным директором от России в МВФ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Исполнительным директором от РФ в Международном валютном фонде (МВФ) может стать бывший первый зампред Банка России Ксения Юдаева. Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, внесение ее кандидатуры, предложенной Минфином и поддержанной ЦБ РФ и МИДом, согласовал премьер-министр Михаил Мишустин, решение будет оформлено распоряжением правительства РФ.

Бессменным представителем России в МВФ с 1990-х годов являлся Алексей Можин. Еще в 1991 году, когда правительством руководил Егор Гайдар, он возглавил в аппарате Белого дома новый отдел - по взаимодействию с международными финансовыми организациями, а в 1996 году стал исполнительным директором МВФ от России. С 2014 года Можин стал дуайеном исполнительного совета МВФ как старейший действующий член фонда. Этот статус связан с исполнением определенных функций - например, старейшина делает от лица совета объявления по вопросам отбора и назначения директора-распорядителя МВФ. В марте 2022 года совет директоров МВФ временно заморозил должность дуайена совета в связи с событиями на Украине.

Юдаева пришла в Банк России в сентябре 2013 года, до этого она возглавляла экспертное управление президента РФ. Фактически она стала одним из первых членов новой команды Эльвиры Набиуллиной, с которой работала вместе в администрации главы государства. Сначала Юдаева отвечала за денежно-кредитную политику, однако в начале 2015 года куратором ДКП стал Дмитрий Тулин (сейчас это Алексей Заботкин, а в ведении Тулина - банковский надзор и регулирование), а Юдаева стала заниматься вопросами стратегии, прогнозирования, финансовой стабильности.

Юдаева покинула пост первого зампреда ЦБ с 1 августа 2023 года, оставшись в должности советника Набиуллиной.