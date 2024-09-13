Банк России планирует участвовать в возобновляющихся консультациях с МВФ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Банка России Эльвира Набиуллина подтвердила планы регулятора участвовать в возобновляющихся консультациях с Международным валютным фондом в рамках IV статьи устава фонда (сбор и обсуждение экономической и финансовой информации страны).

"Мы собираемся проводить такие консультации. Это, если не сказать рутинная, постоянная практика для всех членов МВФ. Напомню, что МВФ объединяет 190 стран. Поэтому да, такие консультации планируются", - сказала она на брифинге.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что некоторые страны Евросоюза намерены оспорить решение руководства МВФ возобновить ежегодные консультации с российскими экономическими властями в рамках IV статьи устава фонда, остановленные после начала конфликта на Украине.

Недовольство этим шагом выразили, в частности, Франция, Бельгия, Польша, ряд балтийских и североевропейских стран. Представитель Литвы намерен поставить этот вопрос лично перед главой МВФ Кристалиной Георгиевой в ходе встречи с участием министров финансов европейских стран в Будапеште в эту субботу, отмечали собеседники агентства. Также Литва намерена направить Георгиевой официальное письмо, которое могут подписать еще несколько стран ЕС.

МВФ объясняет решение возобновить консультации после более чем двухлетней паузы тем, что регулярная оценка в рамках IV статьи является не опцией, а взаимным обязательством фонда и входящих в него стран, и проводится в интересах всех членов международной организации.

Экономическая ситуация в регионе на данный момент достаточно стабильна, чтобы возобновить консультации, счел МВФ. "Мы полагаем, что сейчас находимся в ситуации, когда можем предоставить аналитику", - заявил глава европейского департамента фонда Альфред Крамер.

Дискуссии в режиме онлайн планируется начать 16 сентября, а визит сотрудников МВФ в Россию для очных консультаций запланирован на 1 октября.

В преддверии возобновления консультаций Россия впервые поменяла своего представителя в МВФ: на должность исполнительного директора от России вместо дуайена совета фонда Алексея Можина была выдвинута Ксения Юдаева, в прошлом первый зампред Центробанка. Набиуллина относительно выдвижения Юдаевой отметила, что ее кандидатура была согласована с Банком России. "Все последующие решения должны быть исполнены", - сказала она.