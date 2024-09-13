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Инфляция во Франции в августе подтверждена на уровне 2,2%

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в августе увеличились на 2,2% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего окончательные данные.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с июлем, когда цены выросли на 2,7%.

Предварительно было объявлено о повышении цен в августе на 2,2%, и аналитики не ожидали пересмотра, по данным Trading Economics.

Инфляция в помесячном выражении ускорилась до 0,6% по сравнению с июльскими 0,2%. Эти данные также совпали с предварительной оценкой и ожиданиями экспертов.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в августе увеличились на 1,8% в годовом выражении - минимально с июля 2021 года, и на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Предварительно сообщалось о повышении показателей на 1,9% и 0,6% соответственно. В июле было отмечено их увеличение на 2,3% и 0,2%.

Рост цен на энергоносители во Франции в прошлом месяце замедлился до 0,4% в годовом выражении с июльских 8,5%, услуг - ускорился до 3% с 2,6%. Стоимость продуктов питания увеличилась на 0,5%, как и месяцем ранее, табачных изделий - на 8,7%.

Франция
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