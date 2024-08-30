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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

Инфляция во Франции в августе замедлилась до 2,2%, минимально с июля 2021 года

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в августе увеличились на минимальные с июля 2021 года 2,2% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего предварительные данные.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с июлем этого года, когда цены выросли на 2,7%.

Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный Trading Economics, предполагал рост цен в текущем месяце на 2,1%.

В помесячном сравнении потребительские цены в августе увеличились на максимальные за четыре месяца 0,6% после роста на 0,2% в июле. Аналитики ожидали его ускорения до 0,5%.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в августе выросли на минимальные за три года 1,9% в годовом выражении и на максимальные с февраля 0,6% в помесячном. В июле первый показатель увеличился на 2,3%, второй – на 0,2%.

Рост цен на продукты питания в августе остался на уровне 0,5%, на энергоносители – замедлился до 0,5% с 8,5% в июле. Темпы роста цен на услуги повысились до 3,1% c 2,6%.

Тем временем потребительские расходы во Франции в июле увеличились на 0,3% относительно предыдущего месяца, как и ожидалось.

Затраты французов на продукты питания повысились на 0,4% после сокращения на 1,1% в июне, на энергоносители - выросли на 0,9% (в июне - снизились на 1,7%). Расходы на промтовары почти не изменились.

Франция
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