Рабочие завода Boeing вышли на забастовку впервые за 16 лет

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Рабочие завода Boeing Co. вышли на забастовку впервые за 16 лет, отклонив условия трудовой сделки, согласованной руководством профсоюза с компанией.

В забастовке принимают участие тысячи работников, задействованных в производстве самолетов 737, 777 и 767, пишет The Wall Street Journal.

Накануне члены Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли (International Association of Machinists and Aerospace Workers) проголосовали против соглашения с компанией и поддержали забастовку. Профсоюз представляет порядка 33 тыс. сотрудников Boeing.

Соглашение предусматривало повышение базовой оплаты труда работников предприятий в штатах Вашингтон, Орегон и Калифорния на максимальные за всю историю компании 25%, а также единовременные выплаты в размере $3 тыс.

В общей сложности против соглашения было отдано 94,6% голосов, в поддержку забастовки - 96%.

В прошлом члены профсоюза в Boeing всегда принимали согласованные его руководством условия контракта. В последний раз забастовка на предприятии Boeing проводилась в 2008 году, тогда она длилась 57 дней и стоила компании порядка $100 млн в день.

Акции Boeing теряют в цене 3,8% на предварительных торгах в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 37,6%.