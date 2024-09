Moody's может снизить кредитный рейтинг Boeing до "мусорного" из-за забастовки

Фото: John Keeble/Getty Images

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's сообщило, что поставило кредитный рейтинг американской Boeing Co. на пересмотр с возможностью понижения.

Сейчас рейтинг Boeing находится на уровне "Baa3" - низшей ступени инвестиционной категории.

Moody's опасается, что массовая забастовка работников компании негативно отразится на ее денежном потоке.

Как сообщалось 13 сентября, сотрудники Boeing вышли на забастовку впервые за 16 лет, отклонив условия трудовой сделки, согласованной руководством Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли (International Association of Machinists and Aerospace Workers, IAM). В забастовке принимают участие тысячи работников, задействованных в производстве самолетов 737, 777 и 767 моделей, пишет The Wall Street Journal.

Moody's планирует оценить длительность и последствия забастовки, а также потенциальное привлечение акционерного капитала, который может понадобиться Boeing для укрепления ликвидности.

"Кроме того, мы оценим степень, в которой забастовка и сохраняющиеся проблемы в отношении наращивания производства 737 и 787 моделей влияют на сроки увеличения объемов выпуска и на темпы и масштабы улучшения операционного денежного потока Boeing", - отмечает агентство:

Если забастовка затянется, нарушится восстановление бизнеса в сегменте гражданских самолетов, которое еще находится на ранней стадии, полагают в Moody's.

"По нашим оценкам, производство узкофюзеляжных 737 MAX в июле и августе выросло примерно до 30 единиц в месяц", -пишет агентство. Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) разрешает компании выпускать не более 38 самолетов 737 в месяц.

В начале января Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда после потери двери в воздухе на высоте порядка 5 км. Затем FAA запретило Boeing расширять производство самолетов 737 MAX.

При этом ущерб от забастовки оценить сложно, говорят в Moody's. В 2008 году члены IAM бастовали 57 дней, что стоило компании около $1,5 млрд в месяц, или $50 млн в день, однако тогда объемы выпуска лайнеров 737 находились на штатном для того периода уровне примерно в 34 самолета в месяц, а база затрат сегмента гражданских самолетов была ниже.

Другое рейтинговое агентство - Fitch - указало на ограниченную устойчивость кредитного рейтинга Boeing к забастовке.

"Если текущая забастовка продлится неделю или две, это вряд ли окажет давление на рейтинг, - отмечает Fitch. - Однако операционные и финансовые последствия более продолжительной забастовки могут быть серьезными и повысить риск снижения рейтинга".

Fitch и S&P Global также держат рейтинг Boeing на низшей ступени инвестиционной категории. Долг компании оценивается в $45 млрд.

Главный финансовый директор Boeing Брайан Уэст на конференции с аналитиками в пятницу сказал, что компания по-прежнему старается управлять активами и обязательствами осмотрительно и хочет направить основные усилия на сохранение кредитного рейтинга на инвестиционном уровне. По его словам, она оценивает структуру капитала, чтобы обеспечить возможность совершения долговых платежей на ближайшие несколько месяцев.

Если рейтинг Boeing упадет ниже инвестиционной категории, это ограничит ее возможности в сфере привлечения долгового капитала, а ее облигации будут отрезаны от пенсионных фондов и многих других инвесторов, которые могут вкладывать только в инструменты инвестиционного уровня, пишет MarketWatch.