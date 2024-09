Boeing во избежание забастовки повысит зарплаты 33 тыс. работников на рекордные 25%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Американская Boeing Co. предварительно согласовала условия нового контракта с двумя локальными отделениями Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли (International Association of Machinists and Aerospace Workers), представляющими интересы более 33 тыс. сотрудников компании, говорится в сообщении Boeing.

В случае ратификации четырехлетнего контракта базовая оплата труда работников в штатах Вашингтон, Орегон (город Портленд) и Калифорния вырастет на максимальные за всю историю компании 25%.

Кроме того, каждому из них будут единовременно выплачены $3 тыс.

Речь прежде всего идет о персонале, занятом на производстве самолетов 737 MAX, 767, 777/777X, P-8, KC-46A Tanker и E-7 Wedgetail.

Контракт также предусматривает выпуск нового самолета Boeing в штате Вашингтон. Это было одним из ключевых требований ассоциации, пишет Associated Press.

Профсоюз угрожал забастовкой в случае недостижения компромисса к 10:00 (по Москве) пятницы. Голосование по вопросу ратификации договора состоится в четверг.

Аналитик Jefferies Шейла Кахаоглу оценивала потенциальный ущерб Boeing от забастовки примерно в $3 млрд.