Эстония закупит боеприпасы на сумму 1,1 млрд евро до 2028 года

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии приняло решение закупить до 2028 года боеприпасы на сумму 1,1 млрд евро.

"Мы договорились в рамках коалиционного соглашения о сумме в 1,1 миллиарда долларов на срок мандата нынешнего правительства, то есть до 2028 года,", - сказала в пятницу министр образования и науки, председатель партии "Эстония 200" Кристина Каллас порталу ERR.

Она отметила, что политическое соглашение составляет 1,6 млрд евро, "просто компетенция принятия решений этого правительства не распространяется на период после 2028 года, и последующие правительства будут решать, как мы сможем продолжить закупку боеприпасов".

На прошлой неделе в четверг командующий Силами обороны генерал Андрус Мерило представил правительству рекомендацию вооруженных сил, в которой говорится, что если войска не получат боеприпасов на 1,6 миллиарда евро, а получат только половину, то в случае войны все боевые действия будут проходить на территории Эстонии и приведут к катастрофическим потерям.