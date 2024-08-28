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Польша намерена повысить расходы на оборону с 3,1% до 4,7% ВВП

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Польша намерена увеличить с 3,1% до 4,7% валового внутреннего продукта страны расходы на оборону со следующего года, сообщила в среду радиостанция RMF FM.

"Лидеры правящей коалиции договорились подготовить проект бюджета, который увеличит расходы на оборону в следующем году как минимум до 4,7% ВВП", - говорится в сообщении.

"По данным НАТО, в настоящее время только пять государств-членов тратят на оборону более 3%. ВВП - Польша, Эстония, США, Латвия и Греция - и 2/3 стран соответствуют требованию по расходам в 2%", - отметили там.

Как сообщалось, в утвержденном президентом Польши Анджеем Дудой госбюджете на 2024 год расходы на оборону предусмотрены в размере 118 млрд злотых ($30,8 млрд в эквиваленте), что составляет 3,1% от ВВП.

Польша
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