Шольц по-прежнему отказывает Киеву в поставках ракет Taurus

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц не изменил позицию о недопустимости поставок авиационных крылатых ракет Taurus Украине, сообщил в пятницу представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

"Что касается неоднократных призывов поставить ракеты Taurus Украине Хебештрайт сказал: канцлер Шольц очень тверд во мнении по этому вопросу, и его мнение не изменилось. Шольц отказывает в поставках", - отмечает телекомпания ARD.

Хебештрайт пояснил, что в данный момент идут дискуссии о возможности использования Украиной оружия с более дальним радиусом действия против целей на территории России. Представитель правительства напомнил, что Берлин такое оружие Киеву не передавал. По его словам, украинские военные получили от Германии лишь реактивные системы залпового огня HIMARS с дальностью боя до 100 км и самоходные артиллерийские установки PzH 2000 с дистанцией ведения огня до 40 км.

Ранее президент США Джо Байден заявил о проработке вопроса о снятии ограничений для Украины на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Sky News не исключил, что президент США позволит Украине наносить ракетные удары вглубь российской территории.

Кроме того, по сообщению телеканала CNN, Блинкен объявил, что ожидает обсуждения этой темы Байденом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в пятницу в Вашингтоне.

Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что страны НАТО сейчас не просто обсуждают возможное использование Киевом западных дальнобойных вооружений - по сути они решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте меняет его суть, и Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз, сказал Путин.