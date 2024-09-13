Белый дом пока не меняет политику по использованию Киевом дальнобойного оружия

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Руководство США пока что не вносит корректировок в ограничения, которые предусмотрены в отношении применения Украиной оружия дальнего действия для ударов по России, заявил советник Белого дома Джон Кирби.

"В нашей позиции нет изменений относительно снабжения Украиной оружия большой дальности для использования против целей на территории России", - цитируют его западные СМИ.

Он уточнил, что никаких серьезных публичных заявлений на эту тему по итогам переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не ожидается.

На днях Байден заявил о проработке вопроса о снятии ограничений для Украины на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Госсекретарь США Энтони Блинкен после этого не исключил, что президент США позволит Украине наносить ракетные удары вглубь российской территории. Также он объявил, что ожидает обсуждения этой темы Байденом и Стармером в пятницу в Вашингтоне.

Президент Владимир Путин 12 сентября заявил, что страны НАТО сейчас не просто обсуждают возможное использование Киевом западных дальнобойных вооружений - по сути они решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте меняет его суть, и Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз, сказал Путин.