Иран опроверг сообщения о захвате двух иранцев в ходе рейда израильских военных в Сирии

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Посольство Ирана в Дамаске заявило о недостоверности сообщений, будто израильские военные в ходе предполагаемого рейда у Масьяфа в Сирии захватили двух иранцев, сообщает в пятницу агентство Mehr.

"Иран осудил преступную атаку оккупационного режима в Сирии и объявил, что во время нее ни один иранский советник не пострадал, а заявления израильского режима – ложны", - сообщает агентство.

Mehr отмечает, что сообщения о захвате иранцев появились в израильских СМИ накануне. Издание The Times of Israel писало о взятии в плен от двух до четырех иранцев.

В воскресенье вечером Израиль нанес удары по пяти военным объектам в центральной Сирии. В сирийском Минздраве сообщали, что израильский удар привел к гибели 18 человек, десятки получили ранения. Власти уточняли, что Израиль атаковал гражданские объекты, повредил шоссе в провинции Хама, нанес урон объектам электро- и водоснабжения.

Издание The New York Times 12 сентября сообщило, что силы спецназначения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в тот день под прикрытием авиаударов совершили рейд на сирийскую территорию и уничтожили завод по производству ракет у Масьяфа в провинции Хама.

Позднее три источника портала Axios подтвердили эту информацию, отметив, что объект был подземным, а рейд провело спецподразделение Шальдаг, приписанное к ВВС Армии обороны Израиля. Собеседники уточнили, что США были оповещены о готовящейся операции заранее, но не возражали. По словам источников, в ходе высадки и проникновения на завод спецназовцы ликвидировали несколько сирийских охранников, но иранцы и боевики "Хезболлы" не пострадали.