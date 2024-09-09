Израиль нанес удары по военным объектам в центральной Сирии

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Израиль нанес удары в воскресенье вечером по пяти военным объектам в центральной Сирии, сообщают сирийские СМИ.

Нападение было совершено тремя группами, целью которых были военные объекты в Мисьяфе в центре страны.

Ранее сирийские государственные СМИ сообщили, что сирийские силы ПВО отразили "агрессию", направленную против нескольких населенных пунктов в центральном регионе Сирии.

Как сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на директора больницы в Мисьяфе, в результате предполагаемых израильских ударов в центральной Сирии погибли по меньшей мере четыре человека и 15 получили ранения. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.