Спецназ Израиля в выходные уничтожил в Сирии оружейный завод

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Силы спецназначения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в минувшие выходные совершили рейд на сирийскую территорию для уничтожения завода по производству ракет у Масьяфа в провинции Хама, сообщает издание Middle East Eye.

"Источник в сфере безопасности подтвердил, что вечером минувшего воскресенья силы спецназначения ЦАХАЛ провели операцию против военного объекта, который принадлежал Корпусу стражей Исламской революции (КСИР), в шести км к юго-западу от сирийского город Масьяф", - написала в соцсети X сотрудник издания Ева Кулуриотис.

Она отметила, что КСИР имел непосредственное отношение к этому заводу: на нем делали баллистические ракеты и беспилотники, и его работа помогала ливанскому движению "Хезболла". Предприятие функционировало более десяти лет, и в 2023 году Израиль уже наносил по нему авиаудары.

В этот раз, по данным Middle East Eye, операция началась с ударов по подъездным дорогам, по пунктам охраны у предприятия, а также по штабу, связанному с сирийской военной службой безопасности. Затем военные вертолеты доставили к объекту спецназ, в то время как ударные вертолеты и беспилотники барражировали в воздухе с целью не допустить подхода вражеских сил.

На земле израильские спецназовцы действовали примерно час. За это время они зашли на территорию предприятия, забрали интересующее их оборудование и документы, заминировали завод и подорвали. Затем израильские силы отошли из этой зоны.

Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером Израиль нанес удары по пяти военным объектам в центральной Сирии. В сирийском Минздраве сообщали, что израильский удар привел к гибели 18 человек, десятки получили ранения. Власти уточняли, что Израиль атаковал гражданские объекты, повредил шоссе в провинции Хама, нанес урон объектам электро- и водоснабжения.

Однако информационные источники, близкие к сирийской оппозиции, утверждали, что под удар в районе города Масьяф в провинции Хама попали исследовательский центр, который мог разрабатывать высокоточные ракеты ближней и средней дальности и беспилотники.

В свою очередь представитель иранского МИД Насер Канаани заявлял, что информация об атаке Израилем объекта в Сирии, связанного с Ираном, не соответствует действительности.