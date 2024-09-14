Байден и Стармер подтвердили готовность продолжать поддержку Украины

О каких-либо конкретных шагах или действиях не сообщается

Президент США Джо Байден (справа) и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи Фото: EPA/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече в Вашингтоне обсудили ряд внешнеполитических вопросов, представляющих взаимный интерес, сообщил Белый дом.

Как говорится в сообщении, "они подтвердили свою неизменную поддержку Украины", а также "выразили глубокую обеспокоенность" по поводу военно-технического сотрудничества России с Ираном и КНДР и "поддержки" Китаем ВПК России.

О каких-либо конкретных шагах или действиях не сообщается, хотя перед встречей Байден заявил журналистам, что обсудит с британским премьером вопрос об одобрении использования Украиной дальнобойных ракет для ударов по территории России.

Байден и Стармер кроме того "подтвердили свою твердую приверженность безопасности Израиля", необходимость заключения соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа, затронули тему нападения йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море, информировал Белый дом.

Они обсудили также вопросы двухстороннего сотрудничества США и Великобритании.

The Guardian писала перед встречей, что Стармер отправился в Вашингтон, чтобы добиться снятия ограничений для Украины на нанесение ударов ракетами Storm Shadow вглубь территории РФ.

Он заявил сопровождающим его журналистам, что Лондон предоставил Киеву "подготовку и возможности", имея в виду оружие, чтобы помочь Украине, и сказал, что он едет к Байдену "отчасти потому, что, очевидно, предстоит дальнейшее обсуждение характера этих возможностей", пишет издание.

По сообщению издания, пресс-конференции с участием Байдена и Стармера не планируется, и "любое первое объявление об использовании Storm Shadow на территории России возможно только в том случае, если будет нанесен ракетный удар".

Президент РФ Владимир Путин накануне заявил журналистам, что страны НАТО сейчас не просто обсуждают возможное использование Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет.

"Прямое участие (стран Запада в конфликте на Украине - ИФ) - это уже существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией", - отметил президент.

"А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться", - сказал Путин.